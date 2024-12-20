Alanya’da 20-24 Aralık tarihleri arasında yağışlı hava şartlarının hakim olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji yetkilileri, özellikle Cumartesi ve Pazar günleri etkili olacak gök gürültülü sağanak yağışların kentte kargaşaya neden olabileceğini bildirdi. Yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının hafif bir düşüş göstermesi bekleniyor. Ayrıca, rüzgarın yer yer kuvvetli esmesi öngörülüyor.

Bölge halkı ve Alanya’ya seyahat edecekler, yağışlı havanın yol açabileceği olumsuz koşullara karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıldı. Özellikle sürücülerin ve açık alanlarda bulunanların hava şartlarına uygun önlemler alması büyük önem taşıyor.