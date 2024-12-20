Güvenlik güçleri, teröristleri inlerinde yok etme operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde gerçekleştirdiği son operasyonla 11 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Millî Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, operasyonlara aralıksız devam edileceği belirtildi. Terörle mücadelenin, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar süreceği vurgulandı.

Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

‘’Zap'ta kilidi kapatılan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bölgedeki operasyonlara aralıksız devam ediyor. Irak'ın ülkesinde tespit edilen 11 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi. Her nerede olursa olsun terörizmle mücadelemiz, en son terörist imha hâle getirilinceye kadar devam edecek!’’