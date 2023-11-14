Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün geçtiğimiz gün sarı kodlu uyarısının ardından akşam saatlerinde Alanya’yı sağanak yağış etkisi altına aldı. Alanya’da yaşanan ilk kuvvetli yağmurda belli bölgelerde yollar göle döndü. O görüntüler vatandaşları tedirgin etti.
ASAT’ın kanalizasyonları yetersiz mi kalıyor?
Alanya’da meydana gelen ilk kuvvetli yağmurda yollara su taşması vatandaşların tepkisini çekti. Sonbahar aylarının bitimine az bir süre kalması ve yağmurların başlaması akıllara ‘’ASAT’ın Kanalizasyonları yetersiz mi kalıyor?’’ sorusunu getirdi.