Sabah saatlerinde evinde kalp krizi geçiren Veli Apaydın çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberi oda başkanı Velittin Yenialp yaptığı paylaşımla duyurdu. Yenialp yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi, “Alanya Bakkallar ve Bayiler Odası Yönetim Kurulu Üyemiz sevgili arkadaşımız Veli Apaydın’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhumun cenazesi ikindi namazına müteakiben Demirtaş Sahil Mezarlığı’na defnedilecektir. Arkadaşımızın mekanı aliii olsun, geride kalanlara rabbim uzun ömürler versin.”

Yedi Gün Haber Ailesi olarak merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı dileriz.