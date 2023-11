Muhtar Durna, açıklamada şunları söyledi:

“Kamuoyu ve değerli Tepe Mahallesi halkına duyuru; Güzel bakıp güzel gören dostlara selam olsun. (Zirvede bırakmak iyidir) Yeni dönemde muhtar adayı değilim, 10 yıldır yapmakta olduğum Tepe Mahallesi Muhtarlığı görevini 2024 Mart seçimlerinde bırakıp aileme, çocuklarıma, işime gücüme daha fazla vakit ayırmak istiyorum.

Tepe Mahallesi’ne 10 yıldır yaptığım hizmetleri kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Her iki dönemde benimle birlikte görev yapan çok değerli aza arkadaşlarıma, bana güvenip her zaman desteğini belirten Tepe Mahallesi halkına, eşime, çocuklarıma, mahallemize hizmet veren kurum müdürleri ve personeline, değerli belediye başkanlarımıza ve personeline çok teşekkür ederim.

Sizlere minnettarım, kalbini kırdığımız varsa affola, her çabamız kişisel değil, mahallemiz içindi. Mahallemizde şu anda 3 aday var, belki yeni çıkacaklar da olabilir. Hepsine başarılar dilerim. Hakkımda ne düşünürseniz Allah size 10 katını versin, her türlü düşünceyede de saygım sonsuz. Allah her birinize sağlık, mutluluk, huzur versin. Son olarak Tepe Mahallesi’nde kalbini kırdığımız insanlar varsa bizi affedip haklarını helal etsinler.”