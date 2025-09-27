Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, gıda güvenliği denetimlerinde iki zincir market şubesinde son kullanma tarihi geçmiş yumurta ve bebek maması tespit etti. Halk sağlığını tehdit eden bu ihlaller üzerine marketler üç gün süreyle mühürlendi ve idari cezalar uygulandı. Belediye, denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

TARİHİ GEÇMİŞ YUMURTA VE BEBEK MAMASI RAFLARDA

Denetimler kapsamında Mahmutlar Mahallesi Barış Caddesi’nde faaliyet gösteren bir zincir markette son kullanma tarihi geçmiş yumurtaların satışa sunulduğu tespit edildi. Kargıcak Mahallesi Köyiçi Caddesi’ndeki bir başka zincir market şubesinde ise son kullanma tarihi geçmiş bebek maması bulundu. Her iki işletme de zabıta ekipleri tarafından mühürlenirken, idari para cezası da kesildi. Market şubeleri, üç gün boyunca kapalı kalacak.





DENETİMLER SÜRECEK, TAVİZ YOK

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, halk sağlığını tehlikeye atan hiçbir uygulamaya göz yummayacaklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Her zaman vurguladığımız gibi, halk sağlığı konusunda asla taviz vermiyoruz. Zabıta Müdürlüğümüzün gerçekleştirdiği denetimler sonucunda, tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilen iki market için gerekli işlemleri derhal uyguladık. Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyden önce gelir. İşletmeleri bu konuda daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Denetimlerimiz aralıksız ve kararlılıkla sürecek.”

MARKETLERE GIDA STANDARTLARI HATIRLATILDI

Zabıta ekipleri tarafından yapılan bilgilendirmelerde, işletme sahiplerine ürünlerin son kullanma tarihlerini düzenli kontrol etme ve raf hijyenine özen gösterme yükümlülükleri yeniden hatırlatıldı. Özellikle temel gıda maddeleri ve hassas tüketim ürünlerinde (bebek maması, süt ürünleri vb.) denetimlerin sıklığı artırılacak.