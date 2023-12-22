Antalya’da trafik düzeni ve güvenliğinin devamının sağlanması amacıyla denetim faaliyetlerinin her zaman ve her yerde etkin bir şekilde gerçekleştirerek, sürücülerde “algılanan yakalanma riski duygusunun” sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi için, otoyollarda ve şehirlerarası karayollarında ihlallerin önlenmesine yönelik olarak karayolları üzerinde 1 haftalık helikopter ve drone destekli özel denetim yapıldı. Alkol denetiminde 2 bin 978, motosiklet denetiminde 224, emniyet kemeri denetiminde 6 bin 216, yük taşıyan araçların denetiminde 9 bin 231, kurtarıcı, çekici araçların denetiminde 159, şehirler arası ve şehir içi toplu taşımacılık yapan sürücülerin denetiminde 387 araç ve sürücü kontrol edildi. Helikopter ve drone denetiminde 173 sürücüye, radarla hız denetiminde 299 sürücüye, şehirlerarası otobüslerin sivil denetiminde 2 sürücüye, kurtarıcı, çekici denetiminde 15 sürücüye, yük taşıyan araçların denetiminde 114 sürücüye trafik idari para cezası uygulandı.

KAYNAK: Gerçek Alanya