Edinilen bilgiye göre; Aydıncık Mahallesi’nde ikamet eden 80 yaşındaki Ali Kilit dün akşam saatlerinde kayboldu. Durumu fark eden yakınları olayı saat 21.00 sıralarında Jandarma Komutanlığı’na bildirdi. İhbar üzerine Gazipaşa Merkez Jandarma Karakolu Asayiş Timleri, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Tim Komutanlığı tarafından arama çalışması başlatıldı. 80 yaşındaki Ali Kilit isimli vatandaşın bulunması için başlatılan arama çalışmalarına Alanya İHH arama kurtarma ekibi de katıldı. Aydıncık Mahallesi Taşbaşı mevkiinde kaybolan Ali Kilit, bugün sabah saatlerinde yoldan geçen bir vatandaş tarafından, kaybolduğu bölgeden yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Küçüklü Mahallesi'nde yağmurda yolda yürürken ıslanmış vaziyette bulundu.

Alzheimer hastalığına bağlı olarak hafıza sorunu ve psikolojik rahatsızlığı olduğu bildirilen 80 yaşındaki Ali Kilit, sağlık kontrolü için ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)