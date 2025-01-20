Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde, Hristiyan Ortodoks inancına göre Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıldönümü dolayısıyla anlamlı bir tören gerçekleştirildi. Tören kapsamında, denizden haç çıkarma ayini yapıldı.

Yüzlerce yerleşik Rus ve Ukraynalı'nın katıldığı ayin, Alanya'da görevli bir papaz tarafından plajda düzenlendi. Duaların okunmasının ardından, haç denize atıldı ve katılımcılar, buz gibi suya girerek haçı çıkarmak için yarıştı. Bu etkinlik, hem dini hem de kültürel bir buluşma ortamı sağlayarak katılımcılar arasında birlik ve beraberliği pekiştirdi. Alanya'nın farklı kültürlere ev sahipliği yapması, bu tür etkinliklerle bir kez daha ön plana çıkıyor.

KAYNAK: Yeni Alanya