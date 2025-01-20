Alanya Belediyesi’nin MHP’li Meclis Üyesi Kayhan Balta, ilçede yaşayan vatandaşları daire satışlarında artan dolandırıcılıklar konusunda dikkatli olmaları için uyardı. Kendi deneyiminden de yola çıkarak bu tür olayların yaygınlaştığını belirten Balta, sosyal medya üzerinden bir çağrıda bulundu.

Kayhan Balta, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Dolandırıcılık had safhada. Tüm Alanya halkının dikkatine. Son zamanlarda daire satışlarına lütfen dikkat edelim. Hesaba bir miktar para gönderiliyor. Paranın geri kalanını başkası yollayacak diye bekleniyor. Karşı taraftan da dekont geliyor fakat para yok; hesaba para düşmüyor.”

Bu tür dolandırıcılık olaylarını kendi yaşamış olduğunu vurgulayan Balta, “Bu olayı ben de yaşadım. Yaşayan arkadaşlarımız da var,” diyerek konunun ciddiyetine dikkat çekti ve herkesin temkinli olmasını istedi.



Kayhan Balta’nın bu açıklamaları, Alanya’da gayrimenkul alım satımı gerçekleştiren bireylerin daha dikkatli ve bilinçli olmalarını sağlamak amacıyla büyük önem taşıyor.