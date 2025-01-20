Bir gülümseme, bir dokunuş ya da basit bir teşekkür bazen kocaman mutluluklara vesile olabilir. Bu düşünceyle hareket eden Alanya Sevdalıları Derneği (ALSEV), Alanya Terası'ndaki huzurevini ziyaret ederek oradaki değerli sakinlerle çok özel bir gün geçirdi.

Ziyaret sırasında huzurevi sakinlerine sevgilerini hissettirmek amacıyla gül el havlusu ve çorap hediyelerini takdim ettiler. Bu güzel hediyelerin ulaştırılmasında kendilerine destek veren Lami Saraç Ev Tekstili, Asel Moda Evi ve Florist By Mehmet’e içten teşekkürlerini sundular.



Bu anlamlı etkinlik, hem büyüklerimizle kurulan bağların güçlenmesine hem de onların yüzünde oluşan gülümsemelere vesile oldu. ALSEV’in bu tür ziyaretleri, dayanışma ruhunun önemini hatırlatırken toplumsal bağların güçlenmesine katkıda bulunuyor.