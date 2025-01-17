Alanya'da sigorta prim borcu nedeniyle sağlık hizmetlerinden faydalanamayan esnaflar için sevindirici bir gelişme yaşandı. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeyle birlikte, prim borcu olan esnaflar 31 Aralık 2025 tarihine kadar devlet ve üniversite hastanelerinden sağlık hizmeti almaya devam edebilecek.

Bu karar, özellikle ekonomik sıkıntılarla başa çıkmaya çalışan esnafa büyük bir nefes aldırdı. Alanya Otelciler Pansiyoncular Lokantacılar Kafeteryacılar Turistik Eşya Satıcıları Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci, düzenlemeyi memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, esnafın sigorta prim borçlarının yapılandırılması için yeni adımlar atılması gerektiğine dikkat çekti.

Değirmenci, “Esnafımızın en büyük sorunlarından biri sigorta prim borcu ve buna eklenen faiz yüküdür. Daha önce borç nedeniyle sağlık hizmetlerinden mahrum kalan esnafımız, bu kanun sayesinde artık tedavi olabilecek. Ekonomik sıkıntıların yaşandığı bu dönemde bu düzenleme esnafımıza büyük bir destek oldu. Bu kararın alınmasında emeği geçen herkese teşekkür ederiz,” dedi.

Ancak Başkan Değirmenci, bununla kalmayıp, bir yapılandırma kanununun çıkarılarak esnafın üzerindeki borç yükünün hafifletilmesi gerektiğini vurguladı. Bu tür adımların, esnafın ekonomik olarak güçlenmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Alanya esnafı için umut vaat eden bu düzenleme, hem sağlık hizmetlerine erişimin devamını hem de borçlarla ilgili çözüm arayışlarını gündeme taşıdı.