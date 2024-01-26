Türkiye'nin dört bir yanında soğuk ve yağışlı hava etkisini gösterirken, yazdan kalma günler yaşayan Alanya'da Rus turistler denizden çıkmadı. İlçede hafta başından itibaren etkili olan güneşli hava bugün de kendisini gösterdi. Hava sıcaklığının öğle saatlerinde 20 dereceye kadar yükselmesiyle yabancı turistler dünyaca ünlü Kleopatra Plajı’nın yolunu tuttu. Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar deniz kenarında kamp koltuklarını açarak güneş ışığının tadını çıkarırken, bazı turistler oltalarını alarak deniz kenarında balık tutmayı tercih etti. Yaz aylarını hatırlatan günde plaja gelenlerin ise deniz kenarında yürüyüş yaptığı görülürken, Rusya’nın Moskova kentinden gelen turistler denize girerek denize girme keyfi yaşadı.

“Eksi 20 dereceden artı 20 dereceye geldik”

Rusya’da hava sıcaklığını şu anda eksi 20 derecede olduğunu belirten Karina Nazarova (23), “Eksi 20 dereceden artı 20 dereceye geldik. Orada kar, burada güneş var. Çok mutluyum bu durumdan” dedi. Nikita Vendin (29) isimli Rusya vatandaşı ise, “Ülkemizde deniz yüzünü göremiyoruz. Buraya daha dün geldik, bugün ise denize giriyoruz. Sıcağa hemen adapte olduk. Alanya’yı çok seviyoruz” ifadelerini kullandı.

“Gördüğünüz gibi Alanya’da turistlerin yoğun bir ilgisi var”

Kleopatra Plajı'nda OCCO Beach işletmecisi Yavuz İlkhan, “Ocak ayındayız. Gördüğünüz gibi Alanya’da turistlerin yoğun bir ilgisi var. Millet denize giriyor şu anda. Bu cennet Alanya’mızın güzel bir kumu. Vatandaşları buraya bekliyoruz. Ocak ayında denize girebilirler. Şu anda Ukrayna, Rus, Alman, İngiliz ve İskandinav ülkeler ağırlık olmak üzere turistler var. İnşallah 2024 sezonunda turizm güzel gözüküyor. Büyük bir ihtimalle rekor bir sezon olabilir” diye konuştu.