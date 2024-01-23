34. Hotel Equipment – Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı bu yıl 16-19 Ocak tarihlerinde gerçekleştirdi. Fuarda Hotel Kat Hizmetleri Eğitimi ve Dekorasyonu Derneği (HOTED) tarafından ‘Sektörün Başlıca Sorunları’ başlığı ile iki panel düzenlendi. Panelde kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan ve sezon beklentileri hakkında açıklamalarda bulunan ALTİD Başkanı Burhan Sili, mevcut verilerin 2024 yılı turizm sezonunun başarılı geçeceğine işaret ettiğine değindi.

Başkan Sili, yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: “2015 yılından itibaren çeşitli nedenlerle inişli çıkışlı olan sürece rağmen 2023 yılı itibariyle toparlanmayı başardık. Ülkemiz ve bölgemiz genelinde 2024 yılında daha olumlu bir yıl geçireceğimizi öngörüyoruz. Geçtiğimiz yıl Türkiye ve Antalya rakamlarında kişi başı gelirde olumlu seviyelere geldik, hatta rekorlar elde ettik. 2023 Bu senenin de Alanya özelinde geçen yıla göre yüzde 20 civarında daha iyi geçeceğini söyleyebilirim. Tesislerimize gelen rezervasyonlar ve yurt dışında yaptığımız görüşmelerden izlenimlerimiz bu yönde. Ayrıca Türkiye genelinde de hem Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) hem de Kültür ve Turizm Bakanlığımızın ürün çeşitlendirme ve kaynak pazarları arttırma adına yapmış olduğu çalışmalar neticesinde Türkiye genelinde ‘81 İlde Turizm’ mottosuyla başlatılan bir süreç var. Öyle görünüyor ki eğer bir aksilik olmazsa tüm Türkiye’de turizm adına iyi bir yıl bizleri bekliyor.”

Kaynak: ALTİD