Açıklanan listeye göre şirket, Rusya'nın 16 şehrinden Antalya'ya, 3 şehrinden Bodrum'a, 4 şehrinden Dalaman'a turist getirecek.
Pegas Touristik’in 2024 yılında Antalya, Bodrum ve Dalaman'a uçuş yapacağı şehirler şöyle:
Antalya
Arhangelsk
Ekaterinburg
Kazan
Kaliningrad
Krasnoyarsk
Moskova (Sheremetyevo, Vnukovo, Domodedovo)
Novosibirsk
Omsk
Orenburg
Permiyen
Saint Petersburg
Samara
Sıktıvkar
Tümen
Ufa
Çelyabinsk
Bodrum
Kazan
Moskova
Saint Petersburg
Dalaman
Ekaterinburg
Kazan
Moskova
Saint Petersburg