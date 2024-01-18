Açıklanan listeye göre şirket, Rusya'nın 16 şehrinden Antalya'ya, 3 şehrinden Bodrum'a, 4 şehrinden Dalaman'a turist getirecek.  

Otelciler Birliği Açıkladı! “2024 Yılında Otel Doluluklarında Artış Bekliyoruz“ Otelciler Birliği Açıkladı! “2024 Yılında Otel Doluluklarında Artış Bekliyoruz“

Pegas Touristik’in 2024 yılında Antalya, Bodrum ve Dalaman'a uçuş yapacağı şehirler şöyle:

Antalya

Arhangelsk
Ekaterinburg
Kazan
Kaliningrad
Krasnoyarsk
Moskova (Sheremetyevo, Vnukovo, Domodedovo)
Novosibirsk
Omsk
Orenburg
Permiyen
Saint Petersburg
Samara
Sıktıvkar
Tümen
Ufa
Çelyabinsk

Bodrum

Kazan
Moskova
Saint Petersburg

Dalaman

Ekaterinburg
Kazan
Moskova
Saint Petersburg

KAYNAK: Turizm Güncel