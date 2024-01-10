Geçen yıl Antalya, “Turizm Başkenti” ünvanı ile turizm faaliyetlerini artırarak devam etti. Deniz, kum, güneşin yanı sıra tarihi, antik kentleri ve doğası ile de turistlerin gözdesi olan Antalya'da, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un çalışmaları meyvelerini verdi.

Bakan Ersoy liderliğinde Antalya, golf turizminden düzenlenen kongrelere kadar turizm çeşitliğini arttırdı ve sezonu tüm yıla yayarak hedeflerini tutturdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre 2023 yılında, hava yoluyla Antalya'ya 16 milyon 84 bin 737 turist geldi.

Böylelikle Antalya, hem gelir hem turist sayısı acısından pandemi öncesi turizmin en yoğun olduğu 2019 rakamlarının üzerine çıktı.

Birinci sıraya Ruslar yer aldı

Gelen turistler arasında birinci sıraya Rusya Federasyonu’ndan gelen turistler yerleşti.

Antalya’ya Rusya’nın dışında en fazla turist gönderen ülkeler sırasıyla Almanya, İngiltere ve Polonya oldu.

Türkiye’nin hedefine Antalya'dan önemli katkı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin 2023 yılı ziyaretçi hedefinin 56,5 milyon olduğunu açıklamıştı. Antalya’ya hava yolu ile gelen 16 milyonu aşkın turistin bu hedefe önemli bir katkı yaptığı görüldü.

Tüm zamanların rekoru

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün transfer turist yolcularla birlikte yeniden revize ettiği verilere göre Antalya, 2023 yılında turizmde tüm zamanların rekorunu daha üst seviyeye taşıdı.

İlk kez 16 milyon aşıldı

Antalya’ya 2023 yılında gelen yabancı turist sayısı, 395 bin 479 transfer yolcusunun eklenmesiyle 16 milyon 84 bin 737 olarak güncellendi. Antalya turizm tarihinde, ilk kez 16 milyon rakamı aşıldı.

Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ocak sonunda yapılacak açıklama ile şehre gelen turist sayısının ve turizm gelirinin Orta Vadeli Program'a (OVP) paralel gerçekleşmesi bekleniyor.