Alanya'da gençlerin sağlığını koruma amaçlı önemli bir düzenleme hayata geçirildi. İlçedeki tüm alkol ve sigara satış noktalarına, 1 Ocak 2025 tarihine kadar güvenlik kamerası sistemi kurma zorunluluğu getirildi. Bu uygulama ile 18 yaş altındaki gençlerin zararlı alışkanlıklar edinmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.



Yeni düzenlemeyle birlikte satış noktalarındaki kameralara entegre edilecek önemli özellikler de dikkat çekiyor. Yüz tanıma teknolojisi sayesinde, 18 yaş altı kişilerin tespit edilmesi kolaylaşacak. Ayrıca, yüksek çözünürlüklü ve gece görüşü özelliğine sahip kameralar, 7/24 kesintisiz kayıt yapacak. Tüm kayıtlar en az 30 gün süreyle saklanacak.



Kurallara uymayan işletmelere ise Kabahatler Kanunu kapsamında cezai yaptırımlar uygulanacak. Bu düzenleme ile Alanya'daki alkol ve sigara satışlarının denetimi güçlendirilecek ve gençlerin sağlığının korunması daha etkin hale getirilecek.