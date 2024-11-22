Alanya Belediye Tiyatrosu, geçtiğimiz günlerde Kazakistan’ın Çimkent şehrinde düzenlenen 9. Uluslararası Orta Asya Ülkeleri Tiyatro Festivali’nde sahne almıştı. Türkiye’den davet alan tek ekip olan ve ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil eden tiyatrosu ekibi performansıyla büyük alkış almış ve oyuncu Fırat Onur Deniz, En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görülmüştü. Tiyatro ekibi, Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'i ziyaret etti. Ziyarette Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, Meclis Üyesi Engin Alataş ve Belediye Tiyatro Müdürü Hüseyin Çinal da yer aldı.



ÇİNAL: DENEYİM KAZANDIK

Belediye Tiyatro Müdürü Hüseyin Çinal, Kazakistan’da ‘Yaşlı Adam ve Deniz’ adlı oyunu sergilediklerini belirterek, “Jumat Şanin Şehir Akademik Kazak Dram Tiyatrosu’nun kuruluşunun 95. yılının kutlandığı 9. Uluslararası Orta Asya Ülkeleri Tiyatro Festivali'ne katıldık. Dünyanın her yerinden tiyatro ekipleri oradaydı. Biz de ülkemizi ve Alanya’mızı temsil ettik. Gerçekten çok büyük ve görkemli bir organizasyondu. Orada önemli deneyimler kazandık. Ekibimizi çok güzel karşıladılar ve büyük ilgi gördük. Oyunumuz seyirci tarafından ayakta alkışlandı. Festivalin kapanış töreninde, oyuncularımızdan Fırat Onur Deniz, En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü. Bu önemli başarı bizleri çok gururlandırdı. Alanya’yı en iyi şekilde temsil ettiğimiz için mutlu olduk. Sizlere de bize bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz” dedi.



BAŞKAN ÖZÇELİK: MUTLULUK VE GURUR KAYNAĞI OLDU

Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, tüm ekibi başarılarından dolayı tebrik ederek, “Uzun yıllar önce Başkan Yardımcımız Murat Levent Koçak’ın da büyük uğraşlarıyla kurulan Alanya Belediye Tiyatrosu’nun böyle başarılar kazanması bizleri çok mutlu ediyor. Gerçekten dünya çapında önemli bir yere sahip olan bir tiyatro ekibimiz var. Kazakistan’da bizleri başarıyla temsil ettiğinizi de biliyorum. Bana, ekibimiz böyle bir davet aldı denildiğinde ‘hiç düşünmeden gerekli işlemlere başlayalım’ dedim. Orada ülkemizi temsil etmeniz bile büyük gururken bir de ödül kazanmanız bizler için mutluluk ve gurur kaynağı oldu” dedi.