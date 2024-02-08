Olay, Cumhuriyet Mahallesi’nde bir inşaatta meydana geldi. A.Y. (35) isimli şahıs gece bekçisi olarak çalıştığı inşaatta, iddiaya göre girdiği bir anlık bunalım sonucunda kendini iple astı. Durumu gören iş arkadaşları olayı 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. A.Y. sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şahsın durumunun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

KAYNAK: Gerçek Alanya