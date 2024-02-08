Kaza, dün gece saatlerinde Fığla Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alanya istikametinde seyreden 38 D 0290 plakalı kamyon ile M. Z. ’ın idaresindeki 07 BDV 297 plakalı motosiklet çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonucunda ağır yaralanan motosiklet sürücüsü M . Z. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.