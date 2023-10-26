Alanya Sosyal Hizmet Müdürlüğü ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi tarafından, Damlataş paraşüt alanında Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde etkinlik gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan Güneydoğu gazisi Enbiya Büyükhan, böyle bir etkinlikte olmaktan mutlu olduğunu söyleyerek, “Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 100. yıl dönümü münasebetiyle bu etkinliği düzenleyenlere teşekkür ediyorum. Paraşüt uçuşu olarak ilk deneyimdi. Benim için gayet güzel bir etkinlik oldu” dedi.

Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamdi Alper Güngörmüş, gazilerle beraber olmanın gurur verici olduğunu söyledi. Prof. Dr. Güngörmüş, "Cumhuriyet'imizin 100. yılına özel Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Alanya Havacılık Spor Kulübü, Alanya Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü ile beraber yavaş paraşüt organizasyonu geçirdik. Bu yamaç paraşütü organizasyonumuza şehit yakınlarımız ve gazilerimiz iştirak ettiler. Onlarla bugün mutlu bir şekilde bu organizasyonu yapmaktan büyük gurur, mutluluk duymaktayız" dedi.



“Cumhuriyet coşkusunu havada kutlamak istedik”

Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümüne özel bu etkinliği gerçekleştirdiklerini belirten Alanya Sosyal Hizmet Merkez Müdürü Ahmet Çelik ise, "Biz de şehit yakınlarımız ve gazilerimizle birlikte Cumhuriyet coşkusunu havada kutlamak istedik. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



“Onları ağırlamaktan çok mutluyuz”

Alanya Havacılık Spor Kulübü olarak böyle bir etkinlikte bulunmanın kendileri için gurur verici olduğunu vurgulayan Alanya Havacılık Spor Kulübü Eğitmeni Ergun Ulu da, “Bu etkinliğe katılan tüm pilot arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Burada bu etkinlikle birlikte olmaktan, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bizi armağan ettiği Cumhuriyet'imizin 100. yılını coşkuyla kutlamaktan onur ve mutluluk duyuyoruz. Şehit yakınları ve gazilerimizi burada ağırlamaktan çok mutluyuz. Ölenlere, şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyoruz” diye konuştu.

Etkinlik, hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.

Kaynak: İHA