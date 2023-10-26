Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Aile Kadın Destek ve Engelli Koordinasyon Merkezi’nin müdavimleriyle bir araya geldi. Engelli bireyler tarafından büyük bir samimiyetle karşılanan Başkan Yücel, vatandaşlar ile tek tek ilgilenerek hem Türk Bayrağı yaptı hem de bol bol fotoğraf çektirdi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e Belediye Meclis Üyesi Emine Çalış ve Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüseyin Doğan eşlik etti.

YÜCEL: “HER ZAMAN ONLARLAYIZ, ONLARIN YANINDAYIZ”

Engelsiz Kent Alanya sloganıyla engelli bireyler için birçok ilke imza atan ve kenti engelli bireyler için tamamen yaşanılabilir bir hale getiren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel; “Göreve geldiğimiz günden bu yana Alanya’mızı engelli bireylerimiz için daha yaşanılabilir bir kent haline getirebilmek adına çok büyük çaba sarfettik. Ne mutlu bize ki bugün geldiğimiz noktada bütün engelli bireylerimiz engelsiz kentimiz Alanya’da mutlu ve bağımsız bir şekilde yaşayabiliyor. Bugün de Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı münasebetiyle Aile Kadın Destek ve Engelli Koordinasyon Merkezi’mizi ziyaret ettik. Engelli bireylerimizle birlikte Türk Bayrağı motifli tablolar yaptık. Her zaman onlarlayız, onların yanındayız.” dedi.

Zihinsel engelli Meliha Çancı, kendi elleriyle yaptığı Türk Bayrağı motifli tabloyu Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e takdim etti.