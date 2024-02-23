Olay, bugün öğle saatlerinde Tosmur Mahallesi Kerimcik Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N. K. idaresindeki vinç, inşaat alanına park edildikten sonra bir anda hareket etti. Freni boşalarak hareket eden vinç, yokuş aşağı park halinde duran A. Ç. yönetimindeki okul servis aracına çarptı. Servis aracı da daha sonra ağacı devirerek önünde park halindeki M. B. kontrolündeki otomobile çarptı. Çarpma esnasında araç dışında bulunan otomobil sürücüsü M. B. ise servis aracının altına kalarak yaralandı. Çevrede panik oluşturan kaza yerine vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrasında ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapandı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.