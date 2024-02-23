Alanya’da 20 Şubat Salı günü tarihinde Ahmet Tokuş Bulvarı Yürüyüş Yolu’nda tartıştığı iki kişiden Ömer Karaman’ı (42) öldüren, V.A. isimli şahsı da yaralayan silahlı şüpheli için İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekipleri tarafından yakalama çalışması başlatmıştı. Olayla ilgisi olan M.E. ile birlikte yakalanan 10 şüpheli bugün sabah saatlerinde sevk edildikleri Alanya Adliyesine geniş güvenlik önlemleri alınarak getirildi.



Öte yandan silahlı saldırıda bacağından vurularak yaralanan V.A. isimli şahsın hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.