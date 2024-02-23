Olay, Alanya’nın Payallar Mahallesi’nde bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 46 yaşındaki İ.A. iskelede çalıştığı sırada bir anlık dikkatsizlik sonucunda düştü. Olayı gören çalışma arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İ.A. sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. İ.A’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Editör: Can KISA