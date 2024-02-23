Edinilen bilgiye göre, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaştan kaçan Roman Z. (35) Alanya’da kalacak yeri olmayınca sokaklarda yaşamaya başladı. Roman Z. dün akşam kuyumcudan 25 bin TL değerinde şarap koleksiyonu çaldıktan sonra kayıplara karıştı. Polis ekiplerince eşkal üzerinde yapılan çalışma sonucunda Damlataş Mevkii’nde yakalanan Roman Z. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Roman Z’nin daha önceden iki ayrı hırsızlık suçundan kaydı olduğu öğrenildi. Polis merkezinde ifadesi alınan Roman Z. sevk edildiği Alanya Adliyesi Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce ‘Hırsızlık’ suçundan tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Editör: Can KISA