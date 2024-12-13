Alanya’da, Sülüklü Yaylası’ndan Gökbel Yaylası’na giden yolda meydana gelen heyelan sonucu büyük kaya parçaları yola düştü ve yol ulaşıma kapandı. Olayın şans eseri, heyelan anında yoldan araç geçmemesi büyük bir faciayı önledi.



Sürücüler, yolun kapanmasını hemen fark ederek durumu yetkililere bildirdi. Alanya Belediyesi’ne bağlı ekipler, olaydan sonra hızlıca harekete geçerek etkili bir çözüm için çalışmalara başladı.

Heyelanın ardından bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırılması ve yolların yeniden açılması için gerekli çalışmalar sürdürülüyor. Yerel halk, bu tür doğa olaylarına karşı daha fazla tedbir alınması gerektiğini vurguluyor.