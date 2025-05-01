Alanya'da fırıncılar arasındaki kızışan rekabet, vatandaşın yüzünü güldürdü. Uzun süredir 12,5 TL'den satılan 210 gram ağırlığındaki ekmek, bazı fırınların zincir marketlerle yaptığı anlaşmalar sonrası 6 TL gibi dikkat çekici bir fiyattan alıcı bulmaya başladı.

Bu beklenmedik fiyat düşüşü, Alanya'da uzun süredir sabit kalan ekmek fiyatlarını yeniden gündeme taşıdı. Bazı fırınların zincir marketlerle işbirliğine gitmesiyle başlayan bu rekabet, kısa sürede diğer fırınları da fiyatlarını aşağı çekmeye zorladı.

Dar Gelirli Vatandaş Rahat Bir Nefes Aldı

Ekmek fiyatlarındaki bu önemli düşüş, özellikle ekonomik zorluklar yaşayan Alanya sakinleri tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Günlük ekmek ihtiyacının yüksek olduğunu belirten vatandaşlar, "Her gün en az 4 ekmek alıyoruz. Bu fiyat indirimi bizim için ciddi bir tasarruf anlamına geliyor," şeklinde konuştu. Vatandaşlar, bu uygun fiyat uygulamasının geçici olmamasını ve kalıcı hale gelmesini talep ediyor.

Alanya'daki bu fiyat rekabetinin önümüzdeki günlerde nasıl bir seyir izleyeceği ve diğer fırınların da bu düşüşe katılıp katılmayacağı merakla bekleniyor. Ancak şimdilik, Alanyalı vatandaşlar ekmeğe daha uygun fiyatlarla ulaşmanın keyfini çıkarıyor.