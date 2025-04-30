Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlilik hazırlığı yapan çiftlere yönelik önemli bir destek kampanyasının detaylarını açıkladı. "Aile Yılı" kapsamında hayata geçirilen proje ile 20 firma, yeni evlenecek çiftlere yüzde 35'e varan özel indirimler sunacak.

Bakan Göktaş, kampanyanın amacının genç çiftlerin evlilik süreçlerini kolaylaştırmak ve yeni kurulan yuvalara destek olmak olduğunu vurguladı. "Gençlerimizin evlilik süreçlerini daha kolay ve huzurlu hale getireceğiz. Gençlerimize destek olacağız. Yeni kurulan yuvalara güç katacağız." dedi.

İNDİRİM KODLARI E-DEVLET'TEN ALINACAK

Kampanyadan yararlanmak isteyen çiftler, e-Devlet üzerinden alacakları indirim kodlarıyla anlaşmalı firmalardan indirimli alışveriş yapabilecekler. Bakan Göktaş, kampanyaya katılan 20 firmaya teşekkürlerini iletti.

İNDİRİM YAPACAK MARKALAR VE ORANLARI:

Kampanya kapsamında mobilyadan beyaz eşyaya, ev tekstilinden mutfak eşyalarına kadar geniş bir yelpazede indirimler sunuluyor. İşte bazı markalar ve indirim oranları:

VESTEL: Seçili ürünlerde net %30 indirim

BELLONA, İSTİKBAL, MONDİHOME, KELEBEK, DOĞTAŞ, LOVA YATAK: Seçili ürünlerde mevcut indirimlere ek %10 indirim

ARÇELİK, BEKO: Seçili ürünlerde her ürün için 5.000 TL indirim

HEPSİBURADA: 30.000 TL ve üzeri alışverişlerde %10 indirim

KÜTAHYA PORSELEN, ENGLISH HOME, TÜMBİR: Seçili ürünlerde mevcut indirimlere ek %20 indirim

KARACA: Seçili ürünlerde mevcut indirimlere ek %15 indirim

FAKİR: Seçili ürünlerde mevcut indirimlere ek %35 indirim

ADORE: Seçili ürünlerde mevcut indirimlere ek %7 indirim

HATEMOĞLU: Tüm ürünlerde net %35 indirim

DAMAT - TWEEN: Seçili ürünlerde mevcut indirimlere ek %15 indirim

KİP: Tüm ürünlerde %30 indirim