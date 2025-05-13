Alanya'nın Güney Mahallesi Zeytinbükü mevkiinde dün öğle saatlerinde akıl almaz bir olay yaşandı. İddiaya göre, beyaz renkli bir transporter araçtan Zeytinbükü Köprüsü üzerinden dere yatağına çok sayıda dini içerikli kitap atıldı.

Olay, 12 Mayıs 2025 tarihinde saat sıralarında meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, köprü üzerinde duran beyaz renkli bir araçtan Kur’an-ı Kerim, ilmihal kitapları, Yasin-i Şerif ve Peygamber Efendimizin hayatını anlatan eserler dereye fırlatıldı. Durumu fark eden bir vatandaşın müdahalesiyle olay derhal Alanya Jandarma Komutanlığı'na bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, görgü tanığının ifadesini alarak detaylı bir inceleme başlattı. Ekipler, olayın yaşandığı bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alarak şüpheli araç ve şahısların kimliklerini tespit etmeye çalışıyor.

Bu çirkin iddia, Alanya halkı arasında büyük bir üzüntü ve tepkiye yol açtı. Jandarma tarafından başlatılan soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü ve olayın faillerinin en kısa sürede bulunması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.