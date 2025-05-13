Alanya’da taksiciler, yeni düzenlemeler ve teknolojiye dayalı taşımacılık karşısında giderek zorlaşan koşullar altında mücadele ediyor. Şoförler Odası Başkanı Ali Akkaya’nın son günlerdeki C plaka açıklamaları, Alanya Servisciler Kooperatifi Başkanı Hasan Lök’ün sert tepkisine neden oldu. Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Başkan Lök, Şoförler Odası Başkanı Ali Akkaya'yı eleştirerek, "Sayın başkan Ali Akkaya Martı Tag, Uber gibi oluşumlara suni denetimlerle şov yaparken her geçen gün çoğalan D2 belgeli otomobiller taksiciliğin sonunu getirecek" ifadelerini kullandı.

LÖK: C PLAKA DENETİMİ DEĞİL, ESNAFIN GELECEĞİ DÜŞÜNÜLMELİ

Alanya Şoförler Odası’nın önceliğinin C plakalı araçları denetlemek değil, taksici esnafının haklarını korumak olduğunu vurgulayan Hasan Lök, Başkan Ali Akkaya’nın Martı Tag ve Uber gibi platformlara yönelik denetimlerinin göstermelik olduğunu savundu. Lök, asıl tehdidin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yönetmelik değişikliğiyle sayıları hızla artan D2 belgeli otomobiller olduğunu belirtti. Bu değişiklikle taşıma firmalarına özmal araçları için D2 yetki belgesi alma imkanı tanınmış ve Alanya’da birçok firma bu belgeyle yasal olarak yolcu taşımacılığına başlamıştır.

D2 BELGELİ ARAÇLAR TAKSİCİLERİN GELİRİNİ VURUYOR

Taşıma firmalarının daha önce shuttle transferleriyle havaalanı taşımacılığında taksicilere büyük bir darbe vurduğunu hatırlatan Lök, şimdi de D2 belgeli otomobillerin özellikle orta mesafeli taşımaları daha uygun ve sabit fiyatlarla yaparak taksicileri kısa mesafeli "indi-bindi" işlere mahkum ettiğini dile getirdi. Bu durumun taksi duraklarının değerini düşüreceğini ve taksici esnafının gelir kaybına uğrayacağını ifade etti.

"HER TAŞIMA FİRMASI BİR TAKSİ DURAĞI GİBİ"

Yönetmelik değişikliğiyle taşıma firmalarına 10 adede kadar D2 belgesi alarak tarifesiz taşımacılık yapma imkanı tanınmasının, her bir firmayı adeta bir taksi durağı büyüklüğüne getirdiğini söyleyen Lök, taksicilerin büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu vurguladı. Oda başkanının esnafı tehdit etmek yerine çözüm üretmesi gerektiğini belirten Lök, teknolojiye ayak uyduramayan Alanya taksicilerinin duraklarının zamanla değer kaybederek ellerinde kalacağı uyarısında bulundu.

ÇÖZÜM ÇAĞRISI: TEHDİT DEĞİL, ALTERNATİF ÜRETİLMELİ

Başkan Hasan Lök, Alanya Şoförler Odası’nın çeşitli platformlara dahil olan esnafı tehdit etmek yerine, taksicilik mesleğini ayakta tutacak alternatif çözümler üretmesi gerektiğini savundu. Aksi takdirde, taksiciliğin teknoloji karşısında yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını belirten Lök, Alanya’daki taksicilerin bu krizi aşmak için hem yerel hem de ulusal düzeyde destek beklediğini ifade etti.