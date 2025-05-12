Alanya'da önümüzdeki 5 günlük hava tahmin raporuna göre, hafta başında yağışlı bir hava bekleniyor. 13 Mayıs Salı günü sağanak yağmur tahmin edilirken, sıcaklıkların en düşük 19, en yüksek 27 derece olması bekleniyor. Nem oranının ise oldukça yüksek seyredeceği ve en düşük yüzde 69, en yüksek yüzde 92 olacağı öngörülüyor. Rüzgarın kuzeydoğudan 14 km/sa hızla esmesi bekleniyor.

14 Mayıs Çarşamba günü de Alanya'da sağanak yağışın devam etmesi bekleniyor. Sıcaklıklar Salı gününe benzer şekilde en düşük 19, en yüksek 26 derece civarında olacak. Nem oranında hafif bir düşüş beklenirken, en düşük yüzde 72, en yüksek yüzde 86 olarak tahmin ediliyor. Rüzgarın yine kuzeydoğudan ancak biraz daha düşük bir hızla, 9 km/sa esmesi bekleniyor.

Haftanın ortasından itibaren ise Alanya'da hava durumu değişiyor. 15 Mayıs Perşembe günü parçalı bulutlu bir hava beklenirken, sıcaklıkların en düşük 18, en yüksek 26 dereceye düşmesi öngörülüyor. Nem oranının da düşüş göstereceği ve en düşük yüzde 60, en yüksek yüzde 82 olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeydoğudan 8 km/sa hızla eseceği tahmin ediliyor.

16 Mayıs Cuma günü Alanya'da parçalı bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların tekrar yükselişe geçerek en düşük 20, en yüksek 27 derece olması bekleniyor. Nem oranının ise en düşük yüzde 60, en yüksek yüzde 80 civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu kez doğudan 12 km/sa hızla esmesi bekleniyor.

Haftanın son günü olan 17 Mayıs Cumartesi ise Alanya'da güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların en yüksek seviyeye ulaşarak en düşük 22, en yüksek 30 derece olması tahmin ediliyor. Nem oranının ise düşüşünü sürdürerek en düşük yüzde 46, en yüksek yüzde 64 olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeydoğudan 11 km/sa hızla eseceği öngörülüyor.

Alanya'da yaşayan vatandaşların, hafta başındaki yağışlara karşı dikkatli olmaları ve hafta sonuna doğru artacak sıcaklıklara karşı tedbirli olmaları öneriliyor.



