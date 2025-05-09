Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği, 3-9 Mayıs Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde motosiklet sürücülerinin güvenliğini ön planda tutan önemli bir etkinliğe imza attı. Alanya Atatürk Meydanı'nda kurulan özel eğitim istasyonunda, 23 motosiklet sürücüsüne güvenli sürüşün püf noktaları ve doğru ekipman kullanımının hayati önemi uygulamalı olarak aktarıldı.

Trafik ekipleri, oluşturulan eğitim istasyonunda motosiklet kullanıcılarıyla bir araya gelerek trafikte dikkat edilmesi gereken temel kurallar, olası tehlikelerden kaçınma (defansif sürüş) teknikleri, ani durumlarda doğru manevra yapma ve etkili frenleme yöntemleri gibi kritik konularda detaylı bilgiler verdi. Eğitimde, sürücülerin güvenliği için olmazsa olmaz koruyucu ekipmanların (kask, mont, eldiven vb.) doğru seçimi ve kullanımının kaza anındaki yaralanma riskini önemli ölçüde azalttığı vurgulandı.

Etkinliğe katılan motosiklet sürücüleri, hem teorik bilgileri dinleme hem de uygulamalı olarak teknikleri deneyimleme fırsatı buldu. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, bu tür etkinliklerle motosiklet sürücülerinin bilinçlenmesini ve trafikte daha güvenli bir şekilde yer almalarını hedeflediklerini belirttiler. Trafik Haftası boyunca farklı etkinliklerle farkındalık çalışmalarının devam edeceği de ifade edildi.