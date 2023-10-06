Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ve Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dün Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ile Alanya ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

3 özel harekat ekibi, 4 narkotik köpeği, 1 insansız hava aracı, 1 deniz unsuru, 1 helikopter olmak üzere toplam 40 ekip ve 200 polisin katılımı ile gerçekleşen operasyonlarda, 65 araç ile 224 sorgulandı, 19 araca cezai işlem uygulandı. Operasyonlar çerçevesinde 5 şahsa uyuşturucu madde ticaretinden, 7 şahsa uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılırken, 1 aranan şahıs ise yakalandı

Her iki operasyonda yapılan aramalarda, 4 kilo esrar, 15 adet tabanca ve şarjör, 1 kilo 350 gram skunk, 200 gram metamfetamin/eroin, 100 adet uyuşturucu hap, 3 adet hassas terazi, yüklü miktarda para ele geçirildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)