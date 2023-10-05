Kaza; Side Mahallesi 1607 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Ertekin’in kullandığı 07 LRA 65 plakalı otomobil, Kadir Karlı’nın kullandığı 34 FNB 878 plakalı hafif ticari araç ile kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle Kadir Karlı’nın kullandığı 34 FNB 878 plakalı hafif ticari aracın savrularak Barbaros Nalgir’in kullandığı 07 C 74658 plakalı otel servis aracına çarpıştı. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kazanın ardından olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma ekibi, 112 sağlık ekipleri, jandarma ve jandarma trafik ekipleri sevk edildi.

Kazada araç sürücülerinden Ramazan Ertekin ve Kadir Karlı ile otel servis aracında yolcu olarak bulunan Ferhan Polat yaralandı. Yaralılar, 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)