Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı, 13-14 Ekim 2024 tarihlerinde genel trafik uygulamaları gerçekleştirdi. Uygulama kapsamında toplamda 1.785 araç kontrol edildi.

Yapılan denetimlerde, 201 araca toplam 449 bin 581 TL tutarında cezai işlem uygulandı. Ayrıca, 26 araç trafikten men edilirken, 1 şahıs ve 2 araç da yakalandı.

Jandarma ekipleri, bu tür uygulamalarla trafik güvenliğini artırmayı ve yasaların uygulanmasını sağlamayı hedefliyor. Sürücülerin kurallara uymaları önemle vurgulandı. Trafik güvenliğine yönelik yapılan bu denetimlerin devam edeceği belirtildi.