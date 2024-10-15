Olay, Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir apartman dairesinde yaşayan 47 yaşındaki N. G.’nin odasında hareketsiz yattığını fark eden arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde N.G.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. N.G.’nin cenazesi polis ekiplerinin incelemesinin ardından Alanya Belediyesi Morguna gönderildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

KAYNAK: Alanya Postası