13 Ekim 2024 tarihinde Mahmutlar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde, Jandarma Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik kontrolleri esnasında tehlikeli hareketler yapan bir motosiklet sürücüsü tespit edildi. Sürücünün motosikletini tek tekerlek üzerinde kaldırarak seyir halinde tehlikeli manevralar yaptığı gözlemlendi.

Yapılan sorgulama sonucunda, motosiklet sürücüsünün ehliyetsiz olduğu belirlendi. İlgili yönetmeliklere göre sürücüye çeşitli maddelerden cezai işlem uygulandı. Sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 977 TL, karayolunda tehlikeli hareketlerde bulunmaktan bin 506 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, motorun sahibi tarafından sürücü belgesiz araç kullandırılması nedeni ile de 12.977 TL cezai işlem gerçekleştirildi.

Trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla benzer denetimlerin devam edeceği bildirildi.