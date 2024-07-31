Yapılan denetimlerde, 65 araca toplamda 255.035 TL tutarında cezai işlem uygulandı. Bu işlemler, trafik kurallarına uymayan araç sahiplerine yönelik gerçekleştirilirken, sürücülerin dikkatli olmasının önemini bir kez daha ortaya koydu.

Uygulamanın bir diğer önemli sonucu ise 16 aracın trafikten men edilmesi oldu. Bu araçlar, gerekli şartları taşımadıkları için yola çıkmaları engellendi.

Ayrıca, gerçekleştirilen uygulama kapsamında 1 araç ile 1 aranan şahıs da yakalandı. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı, güvenliğin sağlanması ve trafik kurallarına uyulması adına bu gibi uygulamaların devam edeceğini belirtti.