Alanya’da 1 Haziran - 29 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen narkotik operasyonları, uyuşturucu ile mücadelede kararlılığı bir kez daha ortaya koydu. Emniyet ve Jandarma ekipleri, bu süreçte kapsamlı çalışmalar yaparak birçok şahsı yakaladı.

Emniyet bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 118 şahıs yakalanırken, 14 şahıs tutuklandı ve 104 şahıs serbest bırakıldı. Yakalanan şahıslardan 2 bin 237 gram uyuşturucu madde, 139 adet kenevir, 5 adet hassas terazi ve 279 adet sentetik hap ele geçirildi.

Jandarma bölgesinde ise 37 şahıs yakalandı. Bu şahıslardan 2’si tutuklanırken, 30’u serbest bırakıldı. Jandarma’nın operasyonunda ise 22 bin 637 gram uyuşturucu madde, 463 adet kenevir ve 26 adet sentetik hap ele geçirildi.

Toplamda, Emniyet ve Jandarma bölgelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 155 şahıs yakalanmış, 16 şahıs tutuklanmış ve 139 şahıs serbest bırakılmıştır. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerle ilgili toplamda 24 bin 874,03 gram uyuşturucu, 580 adet sentetik hap ve 602 adet kenevir bulundu.

Alanya’da gerçekleştirilen bu operasyonlar, uyuşturucu ile mücadeledeki kararlılığın ve güvenlik güçlerinin etkin çalışmalarının bir göstergesi olarak değerlendirilmekte. İlgili birimlerin yoğun çabalarıyla, bölgede yapılan bu tür çalışmaların devam etmesi planlanıyor.