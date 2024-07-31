Alanya’da 1 Haziran - 29 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen narkotik operasyonları, uyuşturucu ile mücadelede kararlılığı bir kez daha ortaya koydu. Emniyet ve Jandarma ekipleri, bu süreçte kapsamlı çalışmalar yaparak birçok şahsı yakaladı.

Emniyet bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 118 şahıs yakalanırken, 14 şahıs tutuklandı ve 104 şahıs serbest bırakıldı. Yakalanan şahıslardan 2 bin 237 gram uyuşturucu madde, 139 adet kenevir, 5 adet hassas terazi ve 279 adet sentetik hap ele geçirildi.

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Bir şunu diyen bir yazı 'KURMIYE UNHURIYE S EMNİYET BÖLGESİ NARKOTİK OLAYLARI HAKKINDA 1 HAZİRAN 29 TEMMUZ 2024 TARİHLERİ ARASINDA 14 Operasyon Sayısı 74 Yakalanan Sayısı 118 Tutuklu Şahıs Sayısı 104 Kontrollü Serbest Kalan ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER 1.164,8 Gram ESRAR 7,59 Gram S 139 Adet EROİN KENEVİR ÜRLÜ M EGM GENE 812,44Gram 812,44 Gram METAMFETAMİN 279 Adet SENTETİK ECZA 5 5 Adet HASSAS TERAZI ិជា 1845 252,2 Gram BONZAI 1Haziran-29 1 Temmuz 2024 tarihleri arasında Emniyet bölgesinde yakalanan şahıslardan; 2.237,3 139 279 ADET KENEVİR GRAM UYUŞTURUCU ADET SENTETİK HAP ELE GEÇİRİLMİŞTİR' görseli olabilir

Jandarma bölgesinde ise 37 şahıs yakalandı. Bu şahıslardan 2’si tutuklanırken, 30’u serbest bırakıldı. Jandarma’nın operasyonunda ise 22 bin 637 gram uyuşturucu madde, 463 adet kenevir ve 26 adet sentetik hap ele geçirildi.

Bir ‎şunu diyen bir yazı '‎ស្រនាជផល IMHERITE نة AHAKATMAKAMA JANDARMA BOLGESİ NARKOTİK OLAYLARI HAKKINDA 1 HAZİRAN-2 29 TEMMUZ 2024 TARİHLERİ ARASINDA Operasyon Sayısı Yakalanan Sayısı 25 2 37 Tutuklu Şahıs Sayısı 35 Kontrollü Serbest Kalan ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER 10.131 Gram ESRAR 12.500 Gram 463 Adet SKUNK KENEVİR 6 Gram METAMFETAMİN Μ R प 20 Adet AN 1839 M SENTETIK ECZA 6 Adet UYUȘTURUCU HAP 1 Haziran-2 29 Temmuz 2024 tarihleri arasında Jandarma bölgesinde yakalanan şahıslardan; 22.637 463 26 GRAM UYUŞTURUCU ADET KENEVİR ADET SENTETİK HAP ELE GEÇİRİLMİŞTİR‎'‎ görseli olabilir

Toplamda, Emniyet ve Jandarma bölgelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 155 şahıs yakalanmış, 16 şahıs tutuklanmış ve 139 şahıs serbest bırakılmıştır. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerle ilgili toplamda 24 bin 874,03 gram uyuşturucu, 580 adet sentetik hap ve 602 adet kenevir bulundu.

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Alanya’da gerçekleştirilen bu operasyonlar, uyuşturucu ile mücadeledeki kararlılığın ve güvenlik güçlerinin etkin çalışmalarının bir göstergesi olarak değerlendirilmekte. İlgili birimlerin yoğun çabalarıyla, bölgede yapılan bu tür çalışmaların devam etmesi planlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi