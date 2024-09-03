Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, 01 Eylül 2024 tarihinde genel trafik uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama kapsamında, toplamda 443 araç kontrol edildi. Yapılan denetimlerde, 128 araç ve sürücüsüne toplam 312 bin 562 TL cezai işlem uygulandı.

Uygulama sırasında, trafik kurallarına uymayan 12 araç trafikten men edildi. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, bu tür uygulamaların trafik güvenliğini artırmak ve sürücülerin kurallara uyumunu sağlamak amacıyla düzenlendiğini belirtti.

Yetkililer, sürücüleri trafik kurallarına uymaya davet ederek, güvenli bir sürüş için dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.