Kaza, 15.00 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Varsak Karşıyaka Mahallesi Hamza Taş Caddesi üzerinde meydana geldi. Kirişçiler Mahallesi istikametinden şehir merkezine doğru seyir halindeki 07 AB 820 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil yan yattı. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan ismi öğrenilemeyen sürücü ve yanında bulunan yolcunun yardımına o sırada tesadüfen bölgeden geçmekte olan Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye polis ekibi yetişti.

Yaralıları yağmurdan korumak için ekip otosuna aldılar

İhbarla kaza yerine 112 Acil Sağlık ekibi sevk edilirken bu sırada aniden bastıran şiddetli yağmurdan yaralıları korumak amacıyla polis ekipleri iki kişiyi ekip otosuna aldı. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kazayı küçük sıyrıklarla atlatan ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen iki yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.