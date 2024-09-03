Alanya’da bir otelde meydana gelen taciz iddiası, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. İddiaya göre, bir kadın müşteri otelin asansöründe tacize uğradı. Olayın ardından durumu otel yönetimine bildiren kadın, şikayetinin duyulmasının ardından taciz şüphelisinin otelin bahçesinde personel tarafından darp edildiğini ifade etti.

Olay yerine çağrılan jandarma ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Yaşanan bu olay, hem taciz suçunun vahameti hem de otel personelinin gösterdiği tepki nedeniyle geniş bir tepki topladı. Olayın tüm detaylarının güvenlik güçlerince titizlikle araştırıldığı öğrenildi.

KAYNAK: Yeni Alanya