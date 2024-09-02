Alanya, 1 Haziran - 31 Ağustos 2024 tarihleri arasında, turizm sezonunun yoğunluğunda safari araçlarına yönelik kapsamlı trafik denetimlerine ev sahipliği yaptı. Emniyet ve jandarma ekipleri, güvenli bir tatil deneyimi sağlamak amacıyla gerçekleştirdikleri denetimlerde dikkat çekici sonuçlar elde etti.

Emniyet Bölgesindeki Denetimler:

Emniyet güçleri, 475 safari aracını kontrol ederek, 177 sürücüye cezai işlem uyguladı. Bu süreçte, 3 safari aracı trafikten men edilirken, 1 sürücünün ehliyetine de el konuldu. Toplamda 804 bin 286 TL tutarında ceza kesildi. Bu denetimlerin, sürücülerin trafik kurallarına uyumunu artırmayı hedeflediği belirtildi.

Jandarma Bölgesindeki Uygulamalar:

Jandarma ekipleri ise 2.400 safari aracını denetleyerek, 232 sürücüye cezai işlem uyguladı. 18 safari aracı trafikten men edilirken, 1 sürücünün ehliyetine el konuldu. Jandarma, bu denetimlerde toplam 551 bin 424 TL tutarında ceza keserek, trafik güvenliğine katkıda bulundu.

Emniyet ve jandarma bölgelerinde yapılan denetimlerde toplamda 2.875 safari aracı kontrol edildi. 409 sürücüye cezai işlem uygulanırken, 21 safari aracı trafikten men edildi ve 2 sürücünün ehliyetine el konuldu. Toplamda 1 Milyon 355 Bin 710 TL tutarında cezai işlem uygulandı.

Bu denetimlerin, Alanya'daki turizm faaliyetlerinin güvenliğini sağlamak ve sürücülerin trafik kurallarına uyumunu artırmak amacıyla gerçekleştirildiği vurgulandı. Yetkililer, bu tür denetimlerin devam edeceğini ve tatilcilerin güvenli bir ortamda keyifli bir tatil geçirmelerini sağlamak için çalışmalara aralıksız devam edeceklerini ifade etti.