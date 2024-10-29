29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılı kutlama programı, Alanya'da Kaymakam Dr. Fatih Ürkmezer'in tebriklerin kabulüyle başladı. Kaymakamlık makamında gerçekleştirilen törende, Garnizon Komutanı Piyade Albay Önder Kılı, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, kurum amirleri, siyasi partiler, oda başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, gaziler, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş bir araya geldi.

Törende Kaymakam Ürkmezer, gelen tebrikleri kabul ederek Cumhuriyet Bayramı'nın önemine vurgu yaptı. Ardından, Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinliklerine geçildi. Alanya'da düzenlenecek çeşitli etkinliklerle kutlamaların devam etmesi bekleniyor.