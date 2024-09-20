22 Eylül - 26 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek planlı elektrik kesintileri nedeniyle, Mahmutlar, Oba, Cikcilli, Tosmur ve Kestel mahalleleri başta olmak üzere birçok bölge etkilenecek. Kesintilerin nedeni, elektrik şebekesinin bakım, onarım ve yenileme çalışmaları olarak açıklandı.

Kesinti Programı:

22 Eylül Pazar: Mahmutlar Mahallesi, Barbaros Caddesi ve civarında şebeke bakım çalışmaları yapılacak.

23 Eylül Pazartesi: Oba Mahallesi, Atatürk Caddesi ve çevresinde trafo yenileme çalışmaları gerçekleştirilecek.

24 Eylül Salı: Cikcilli Mahallesi, Belediye Sokak ve çevresinde kablo yenileme çalışmaları sürecek.

25 Eylül Çarşamba: Tosmur Mahallesi, Menderes Bulvarı ve çevresinde direk bakım ve onarım çalışmaları uygulanacak.

26 Eylül Perşembe: Kestel Mahallesi, Sahil Yolu ve çevresinde şebeke genişletme çalışmaları yapılacak.

Kesintiler, her gün saat 08:00 ile 17:00 arasında gerçekleşecek.

Yetkililer, bu tür planlı kesintilerin amacının elektrik şebekesinin daha güvenli ve verimli hale getirilmesi, olası arızaların önlenmesi ve gelecekteki yük artışlarına karşı hazırlık yapılması olduğunu belirtti. Vatandaşların kesintilere karşı gerekli önlemleri almaları önemle vurgulandı.