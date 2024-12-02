İYİ Parti Antalya İl Başkan Yardımcısı Alper Arıkan, Alanya’nın girişinde bulunan 'Bozkurt' heykelinin kaldırılmasına ilişkin sert eleştirilerde bulundu. Arıkan, CHP’li Alanya Belediyesinin Atatürk’ün Türk Milliyetçiliği’ne sahip çıkmadığını belirterek, heykelin kaldırılmasının Atatürk’ün mirasına ihanet olduğunu ifade etti.

Arıkan, yaptığı açıklamada, “CHP, Atatürk’ün fikri mirası olan Türk Milliyetçiliği’ne sahip çıkmadan sağa sola devlet vaadi dağıtılırken; CHP’li Alanya Belediyesi’nin mânası derin ‘Atatürk’ün Bayrak tutan Bozkurt Heykeline’ sahip çıkmasını beklemek akıl tutulmasıdır” dedi.

Ayrıca, Alanya Belediye Başkanı’na seslenen Arıkan, “Sayın Başkan, Atatürk’ün muhafızı Topal Osman Ağa gibi Kuvâ-yi Millîye ruhuyla düşünseydi; Bozkurt’u bir parti veya siyasi hareketin sembolü olarak değil, Atatürk ve silah arkadaşları gibi Türk’ün bizahati simgesi olarak görüp, kaldırmak yerine işgal döneminin ardından başkomutan tarafından yüklendiği anlam ve önemini Alanya halkına anlatırdı” şeklinde konuştu.

Arıkan, açıklamasını, Atatürk’ün fedaisi Topal Osman Ağa’yı rahmet ve özlemle anarak sonlandırdı. Bu açıklamalar, Alanya'daki siyasi tartışmaları daha da alevlendirecek gibi görünüyor.