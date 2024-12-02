Konuyla ilgili açıklama yapan MHP Alanya İlçe Başkanı Sünbül yaşanan duruma tepki gösterdi. ve vatandaşları yarın MHP İlçe binasına çağırdı. Sünbül,” Geçmiş dönem Alanya Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel tarafından Alanya şehir girişine, Cumhuriyet’in 100. yılına özel olarak Atatürk Silüeti ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1936 yılında Kahramanmaraş Kalesi’ne yaptırttığı “Bayrak Tutan Bozkurt Heykeli” yerleştirilmişti. Ne yazık ki bugün, CHP’li Alanya Belediyesi tarafından “Bayrak Tutan Bozkurt Heykeli”nin kaldırıldığını öğrenmiş bulunmaktayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizzat kendi talimatları doğrultusunda yaptırdığı bu heykelin bir örneğinin Alanya’mızda yer almasından rahatsız olanlar, bunun bedelini ağır ödeyeceklerdir. Konu ile ilgili detaylı açıklama yapılacaktır. Bu süre zarfında Türk Milliyetçilerini itidalli olmaya davet ediyor ve provokasyona sebep olabilecek olaylardan uzak durmalarını rica ediyoruz. Türklüğün sembolünden rahatsız olanlar hangi milletin mensubu olduklarını sorgulasınlar. CHP’li Alanya Belediyesi tarafından şehirimizin girişinde bulunan “Bayrak Tutan Bozkurt Heykeli”nin kaldırıldığını öğrenmiş bulunmaktayız . Konu ile ilgili olarak Alanya’mızda yaşayan tüm Türk Milliyetçilerini yarın saat 10.00’da MHP Alanya İlçe Teşkilat binamıza davet ediyoruz. Türklüğün sembolü bozkurdumuza sahip çıkmak adına bozkurt yürekli vatandaşlarımızı bekliyoruz."

AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı ise yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

‘’CHP’li Alanya Belediyesi’nin, şehrimizin girişinde yer alan ,Türk Bayrağı’nı tutan Bozkurt heykelini kaldırması hepimizi derinden yaralamıştır.

Bozkurt, Türk milletinin ortak değeri ve milli sembolüdür. Toplumsal birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde ,hem de Alanya Belediyesi tarafından çözülmeyi bekleyen bu kadar sorun ve şehrimize yapılacak o kadar hizmet varken bu işlerle vatandaşlarımızın kafasını karıştırmak nedendir ve kimseye faydası olmayan böyle bir adımın gerekçesi nedir? Kime ve neye hizmet etmektedir? Milli değerlere ve halkın hassasiyetlerine neden saygı gösterilmemiştir?

CHP’li Alanya Belediyesi’ni bu kararı neden aldığını kamuoyuna açıklamaya ve milletin hassasiyetlerini gözetmeye davet ediyorum.’’