Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, Alanya'nın Yeşilöz Mahallesi'nde Aytemiz dolum tesisine ait denizin içindeki dolfe iskelesinin büyütülmeye dönük çalışmalar yapılmasına tepki gösterdi. Bu konuda yazılı bir açıklama yapan MHP'li Sünbül şu ifadeleri kullandı:

"Alanya’mızın geleceğini ilgilendiren hayati bir konuda bir kez daha karşı karşıya kalmış bulunuyoruz. Uğrak mahallemizde faaliyetlerini sürdüren Akaryakıt döküm ve depolama tesisinin, denizdeki dolfen iskelesini 4 kat büyütmek için hazırladığı 2017 ÇED raporunun, Alanya’ya gönülden bağlı cesur vatandaşlarımızın şikayet ve itirazlarıyla Yüce Türk Mahkemesi tarafından iptal edilmesine rağmen, aynı şirket yeni bir proje hazırlayarak Alanya Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve diğer ilgili kurumlara göndermiştir.

"NE YAZIK Kİ E-ÇED ÜZERİNDEN GÖRÜŞ VERİLMİŞ"

Ne yazık ki bu projeye bazı kurumların, Alanya halkını bilgilendirme zahmetine bile girmeden e-ÇED üzerinden görüş bildirildiği öğrenmiş bulunuyoruz. Bu durum, Alanya’mıza yapılmış açık bir ihanettir. Bu projeye onay verilirse sadece iskelenin büyümesi ve kapasite artışıyla sınırlı kalmayacak; 2. ve 3. iskelelerin yapılması gündeme gelmesi ile birlikte Türkiye’nin en büyük depolama tesisi haline gelecek.Karada oluşturulacak depolama alanı birçok mahalleyi yok edecek ölçüde genişleyecektir. Bunun sonucu olarak çevre kirliliği, turizm felaketi ve emlak sektörünün çökmesi kaçınılmaz hale gelecektir.

"ALANYA İÇİN BİR CANLI BOMBADIR"

Geçmişte olduğu gibi bugün de MHP Alanya İlçe Başkanlığı olarak bu projeye tüm gücümüzle karşı çıkıyor, gerekli tepkiyi ortaya koyacağımızı bir kez daha yüksek sesle dile getiriyoruz. Alanya’mız için bir “canlı bomba” niteliğinde olan bu tesisin büyütülmesine asla izin vermeyeceğiz. Alanya’mızın geleceğini bir oldu bittiye getirmek isteyenlere karşı hep birlikte mücadele edeceğiz.

"MENFAATİNİZİ BİR KENARA BIRAKIN"

Bu vesileyle, projeye görüş belirten tüm kurum ve yetkililere çağrımız nettir: Ticari menfaatlerinizi bir kenara bırakıp, Alanya’nın menfaatleri doğrultusunda hareket edin. Unutmayın, bu projeye onay vermek yalnızca Alanya’ya değil,bu bölgedeki tüm geleceğimize ihanet etmek anlamına gelir. MHP Alanya İlçe Başkanlığı olarak, her zaman olduğu gibi bugün de Alanya’mızın haklarını koruyacağız. Tüm hemşehrilerimizi bu projeye karşı seslerini yükseltmeye, Alanya’ya sahip çıkmaya davet ediyoruz."