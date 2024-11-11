Alanya Belediye Kasım Ayı Olağan Meclis toplantısında,CHP’li Belediye Meclis Üyesi’nin kayyum atamaları konusunda yapılan açıklamasına tepki gösteren AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, mecliste genel siyasetin yerel meselelerle karıştırılmasına karşı olduğunu ifade etti. CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir’in yaptığı açıklamalara dikkat çeken Tavlı, bu tür siyasi tartışmaların Alanya’nın çıkarlarına hizmet etmediğini belirtti.

Tavlı, “Belediye Meclis üyelerince hiçbir parti gözetmeksizin genel siyasetin yerel siyasete karıştırılmaması ve bu meclisin konusunun sadece Alanyamız olması gerektiği hususunda ortak karar alınmıştır. Ancak bu kararın unutulmuş olabileceğini düşünmekteyiz.” ifadelerini kullandı.

Açıklamalarında, CHP Belediye Meclis Üyesi’nin kayyum atamaları konusunu meclis gündemine taşımasını eleştiren Tavlı, bunun bilgi kirliliğine yol açtığını belirtti. Alanya Belediye Meclisi’nin yalnızca Alanya’nın sorunlarıyla ilgilenmesi gerektiğini vurgulayan Tavlı, “Alanya Belediye Meclisi’nde tek derdimiz Alanyamızdır. Ancak unutulmamalıdır ki belediyeler teröre değil, millete hizmetin yeridir.” dedi.